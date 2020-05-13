Масеру, , 15:26 — REGNUM Первый выявленный случай заражения новой коронавирусной инфекцией выявлен на территории Лесото. Об этом 13 мая стало известно из заявления минздрава страны.

Согласно данным ведомства, 9 мая властями страны было проведено тестирование у 81 прибывшего в Лесото из Саудовской Аравии И ЮАР путешественника. У одного из них тест на наличие в организме коронавируса дал положительный результат.

Кроме этого, указывается, что заразившийся прибыл на территорию страны с Ближнего востока и отмечается, что у него нет никаких симптомов нового заболевания.

Отметим, как сообщало, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в стране с 18 мая возобновят свою работу часть ресторанов, а также салоны красоты и парикмахерские.