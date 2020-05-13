Таганрог, Ростовская область, , 15:26 — REGNUM В Ростовской области жители Таганрога выстроились в длинную очередь, чтобы подать заявление на получение единовременной выплаты на детей, о которой в ходе обращения сообщил президент России Владимир Путин.

Очередь в Таганроге Скриншот со страницы группы «Вконтакте»

«Таганрогское отделение Пенсионного фонда РФ приступило к приёму заявлений на единовременную выплату за каждого ребёнка в возрасте с 3 до 16 лет по 10 тыс. рублей. И таганроженки не заставили себя долго ждать, сразу же возникла очередь», — поделился фотоснимком подписчик паблика «Это Ростов-на-Дону! Новости».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая глава государства объявил, что в качестве единовременной помощи все российские семьи с детьми могут рассчитывать на получение 10 тыс. на каждого ребёнка не старше 16 лет. Заявку можно подать дистанционно на портале госуслуг или в личном кабинете ПФР. Однако портал госуслуг не выдержал наплыва желающих.