Мурманск, , 15:19 — REGNUM В мурманских медучреждениях приостановили использование аппаратов искусственной вентиляции легких «АВЕНТА-М», произведенных Уральским приборостроительным заводом. Об этом на брифинге с журналистами сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы приостановили их использование до окончания расследования причин случившегося, дефицита в аппаратах ИВЛ в регионе нет», — заявил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, аппараты ИВЛ данного производителя ипользовались для оказания медпомощи пациентам в больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве и Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где 9 и 12 мая произошли пожары с трагическим исходом. После этого Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов ИВЛ «АВЕНТА-М», произведенных с 1 апреля 2020 года.