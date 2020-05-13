Лондон, , 15:16 — REGNUM Магазины и центры для садоводов откроются на территории Великобритании с 13 мая, несмотря на ограничения, связанные с пандемией нового коронавируса. Об этом 13 мая сообщается в заявлении министерства по окружающей среде, продовольствию и сельскому хозяйству.

«Центры и магазины для садоводов смогут открыться с сегодняшнего дня», — говорится в заявлении.

Также в нем указывается, что в отрывающихся центрах торговли должно быть соблюдены меры социального дистанцирования, проводиться уборка, чистка, а также мероприятия по защите персонала и покупателей.

«Следует обеспечить дистанцию между людьми в два метра, как это было сделано в супермаркетах», — отмечается в сообщении.

Кроме того, уточняется, что решение об открытии центров для садоводов было принято как мера поддержки находящихся на карантине жителей страны, для которых садоводство является национальным хобби, как и поддержка британского сельского хозяйства.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новые выявленные случаи заражения коронавирусной инфекцией не зафиксированы в Тунисе за последние три дня.