Екатеринбург, , 15:17 — REGNUM Свердловские эпидемиологи взяли пробы на коронавирус уже у 151 073 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе региона.

За минувшие сутки медики обследовали ещё 5005 граждан. Для этого проведено 5370 исследований проб, взятых у данных жителей.

Всего в регионе проведено уже 164 935 исследований тестов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтерждено 2298 случаев выявления коронавируса. Зафиксировано три смерти от новой коронавирусной инфекции.

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