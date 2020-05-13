Токио, , 15:14 — REGNUM В Токио за последние сутки было зафиксировано десять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 13 мая сообщили власти японской столицы, передаёт газета Nikkei.

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Уточняется, что среди заболевших COVID-19 — мужчины и женщины в возрасте от 20 до 60 лет. Таким образом, в общей сложности число носителей SARS-CoV-2 в Токио вплотную приблизилось к 5 тыс. человек.

В целом по стране за прошедшие сутки число зафиксированных случаев заражения коронавирусом нового типа составило 42. Шесть пациентов, у которых был подтверждён COVID-19, скончались.

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За весь период пандемии коронавируса в Японии носителями SARS-CoV-2 стали свыше 16,8 тыс. человек. Из больниц выписаны более 8,5 тыс. человек, почти 700 пациентов скончались.

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