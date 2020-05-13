Варшава, , 15:14 — REGNUM В Польше с 18 мая возобновят работу часть ресторанов, а также салоны красоты и парикмахерские. Об этом 13 мая заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

«С 18 мая смогут опять функционировать косметические и парикмахерские предприятия», — заявил он на пресс-конференции.

Премьер добавил, что эти заведения будут работать только с соблюдением строгих санитарных норм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Польше с 5 мая начали открывать торговые центры, гостиницы, библиотеки и музеи, которые закрылись из-за пандемии коронавируса. Ранее, 20 апреля, жителям страны разрешили гулять на улице, соблюдая социальную дистанцию и закрывая нос и рот маской.

Читайте также: В Польше продлили до 12 июня режим закрытых из-за пандемии границ