Ростов-на-Дону, , 15:13 — REGNUM В Ростовской области подготовили 643 аппарата искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 13 мая.

«Из них более 200 [единиц] — в «ковидных» госпиталях. [Аппараты «Авента-М»] поставлены в регион, но пока не были введены в эксплуатацию. Данные модели будут временно законсервированы», — уточнили в облправительстве.

ИА REGNUM напоминает, что Ростовская область получила десять аппаратов ИВЛ компании «Авента-М». Ни один из них не был введён в эксплуатацию. Медоборудование этого производителя использовалось для оказания помощи пациентам в двух больницах, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге, где 9 и 12 мая произошли пожары с трагическим исходом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области не используют аппараты ИВЛ «Авента»