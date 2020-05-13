Санкт-Петербург, , 15:21 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал предложение возместить дефициты всех региональных бюджетов из федерального, например, из Фонда национального благосостояния. Тему во время его отчета перед городским Заксобранием подняла депутат от «Партии роста» Оксана Дмитриева, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Как вы относитесь к идее, что дефицит бюджета Петербурга и региональных бюджетов должен быть покрыт из федерального бюджета, возможно, из средств ФНБ?» — спросила Дмитриева.

«Бюджет федеральный тоже не резиновый. Мы понимаем с вами. Поэтому нужно тоже ответственно к этому относиться», — сказал Беглов.

По его словам, размер выпадающих доходов Петербурга по итогам 2020 года из-за коронавирусного и нефтяного кризиса превысит 100 млрд рублей. Федеральный бюджет перечислил городу на борьбу с пандемией около 5,5 млрд рублей.

«И 5,5 миллиардов — это не просто взяли и дали. Нужно их рассчитать, нужно их доказать и нужно их получить», — подчеркнул Беглов. Он добавил, что Смольный продолжает вести диалог с Министерством финансов и Министерством экономического развития.