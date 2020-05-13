Уфа, , 15:17 — REGNUM Контроль за обязательным ношением масок усилили в Уфе. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, рейды проходят в каждом районе города. Стражи порядка контролируют исполнение гражданами режима по обязательному ношению защитных масок в общественных местах.

Отмечается, что нарушителей ждут штрафы: гражданам придется раскошелиться от одной до трех тысяч рублей. А за повторное нарушение их ждет штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей.

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