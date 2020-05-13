Москва, , 15:08 — REGNUM Минпросвещения РФ рекомендовало вузам и школам провести последние звонки и выпускные в онлайн-режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации и в целях избежания массовых скоплений людей Минпросвещения рекомендовало регионам проводить последние звонки и выпускные вечера виртуально в онлайн-режиме», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЕГЭ в России перенесут на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.