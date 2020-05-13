Анкара, , 15:16 — REGNUM По меньшей мере 90 турецких граждан, эвакуированных из Ирака, были направлены в 14-дневный карантин. Об этом 13 мая сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, граждане были доставлены на родину в автобусах, после того, как их обследовали медицинские сотрудники. Граждан доставили в провинцию Батман, где они будут проживать 14 дней в студенческих общежитиях.

Напомним, с начала эпидемии коронавирусной инфекции многие страны мира закрыли свои границы, что затруднило возвращения иностранных граждан на свою родину.

По распоряжению президента Турции Реджепа Эрдогана, с начала карантина в страну вернулись порядка 70 тыс. турецких граждан.