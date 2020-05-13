Москва, , 15:07 — REGNUM Продажа масок и перчаток в Москве превратилась в такой же бизнес, как укладка брусчатки, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он написал 13 мая на своём сайте. По его словам, его очень порадовало, что правительству поручили с 1 июня разработать план выхода российской экономики из нынешнего положения, при том что полтора месяца страна дезорганизована и огромная часть страны просто не работает.

«По оптимистичным оценкам, экономический спад оценивается в 10% ВВП. После того, как события нарастают, экономика России в соответствии со светлой мечтой господина Обамы производит впечатление разорванной в клочья, только не американцами, а управленцами отечественной сборки, — написал Делягин. — Многие должны ездить в метро на работу. Масочка, перчаточки — 50 рублей, извольте купить, иначе вы не имеете права ехать на работу. Это такой же бизнес, как я понимаю, вроде брусчатки».

Как заметил Делягин, «если бы была война, эти люди брали бы деньги за вход в бомбоубежище».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее адвокат Илья Рейзер заявил, что штрафы за нарушение так называемого масочного режима в Москве являются незаконной мерой воздействия.

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