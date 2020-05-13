Тунис, , 15:06 — REGNUM Новые выявленные случаи заражения коронавирусной инфекцией не зафиксированы в Тунисе за последние три дня. Об этом 13 мая сообщает минздрав страны.

«Не зарегистрировано ни одного нового случая заражения на протяжении трех дней подряд», — говорится на странице тунисского здравоохранительного ведомства в социальной сети Facebook.

Таким образом общее число инфицированных коронавирусом на территории страны не изменилось и составляет 1 032 случая.

Также за последние пять дней в Тунисе не было зафиксировано ни одного летального исхода от COVID-2019, и эта цифра осталась на уровне 45 человек. При этом 740 пациентов выздоровело.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по состоянию на 12 мая число летальных случаев в результате заболевания коронавирусной инфекции в Швеции увеличилось на 57 человек.