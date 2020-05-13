Москва, , 15:01 — REGNUM Обращение президента России Владимира Путина 11 мая 2020 года и предложенные им меры поддержки считают значимыми для населения 81% граждан, приводит данные опроса Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Путин стремится сделать всё возможное для разрешения ситуации в стране с коронавирусом, уверены 73% опрошенных. А по мнению 67%, ситуация в стране находится под контролем президента.

За обращением главы государства к населению России следили или узнали основные идеи его речи из выпусков новостей 70% респондентов. На 75% тех, кто следил за ним, оно произвело положительное впечатление.

Опрос проведен 12 мая 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, провёл совещание, в ходе которого обсудил ситуацию с коронавирусом в стране и возможность продления режима нерабочих дней после 12 мая.

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