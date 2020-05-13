Ставрополь, , 16:37 — REGNUM Жители Ставрополья устроили очереди у офисов регионального отделения Пенсионного фонда России (ПФР), желая оформить заявления на новые выплаты для семей с детьми. Многие из них приходят без предварительной записи, сообщили 13 мая в пресс-службе отделения ПФР по Ставропольскому краю.

Напомним, 11 мая президент России Владимир Путин объявил новые меры поддержки населения и бизнеса, пострадавших от пандемии коронавируса, и особое внимание было уделено семьям с детьми. Позже был подписан указ главы государства, в соответствии с которым, в частности, семьи с детьми от трех до 16 лет получили право на единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей, начиная с 1 июня. Обратиться за выплатой можно через портал Госуслуг, заявление можно также подать в любую клиентскую службу ПФР или через МФЦ.

«У отделений фонда в крупных населенных пунктах края, например таких, как города Михайловск, Новоалександровск, есть скопления людей, которые пришли, чтобы оформить новые выплаты. Приходят десятки людей без предварительной записи, создают ажиотаж, хотя выплаты начнутся с 1 июня, а заявления принимаются до 1 октября», — цитирует «Интерфакс-Юг» сотрудника пресс-службы отделения.

Она добавила, что всех пришедших сразу в офисы не запускают, поскольку в период пандемии необходимо соблюдать социальное дистанцирование. Тем не менее, по ее словам, посетители все равно нарушают это правило на улице, а также приходят без масок. В одном случае к офису даже подъехали сотрудники полиции, которые требовали от людей разойтись на безопасное друг от друга расстояние.