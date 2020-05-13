Вашингтон, , 14:56 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за минувшие сутки достигло 21 495. Такие данные 13 мая приводит университет Джона Хопкинса.

Общее число обнаруженных случаев достигло 1,37 млн. От заболевания скончались 82 839 человек, в том числе 1674 пациента за минувшие сутки. Выздоровели 230 287 человек.

Отметим, наибольшее число смертельных случаев в США приходится на штат Нью-Йорк — 27 284 случаев, в Нью-Джерси скончались 9531 человек, в Мичигане — 5141, Иллинойсе — 3601.