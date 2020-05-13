Варшава, , 14:55 — REGNUM Министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский сегодня, 13 мая, сообщил на пресс-конференции о направлении в прокуратуру заявления относительно непригодности полученных от Евросоюза медицинских масок.

«В связи с тем, что мы не получили декларации о замене товара на соответствующий нормам, или возврате денег, сегодня мы направили уведомление в прокуратуру относительно масок, которые не соответствуют нормам», — передаёт слова министра «Польское радио».

Ранее «Газета выборча» сообщила, что минздрав, переплачивая и не проверяя качество, закупил в Евросоюзе защитных масок на сумму около 5 млн злотых (примерно 1,2 млн евро). 12 мая министр здравоохранения подтвердил, что маски, о которых писала газета, не соответствуют установленным требованиям, и уже потребовал «заменить товар на адекватный».

По словам Шумовского, все поступающие в Польшу медицинские маски обязательно тестируются на соответствие стандартам.

«Мы получили 600 тысяч масок из транша Европейского Союза. К сожалению, они не имеют сертификата CE, что нас насторожило, и мы отправили их на экспертизу, и здесь я, к сожалению, сообщаю вам, что те маски, которые приобретены в Европейском Союзе, не выполняют никаких норм — ни FFP1, ни FFP2 или FFP3 — в связи с этим не могут распределяться среди медиков в этой категории FFP», — сказал он.

Ещё миллион масок, полученных от другого подрядчика, оказались соответствующими требованиям. «Так что не все маски у нас в Польше фальшивые», — сказал министр.

Шумовский подчеркнул, что любые закупаемые медицинские защитные средства или тестовые системы в обязательном порядке проходят полностью «прозрачный» контроль, и в случае несоответствия требованиям подлежат замене или возврату. Так недавно были возвращены тестовые системы, которые не соответствовали утверждению производителя о точности результатов в пределах от 65 до 85 процентов.