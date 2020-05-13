Ростов-на-Дону, , 14:56 — REGNUM В Ростовской области за весь период пандемии скончались 25 пациентов с коронавирусом. У всех носителей SARS-CoV-2 было одно или несколько сопутствующих заболеваний. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба 13 мая сообщила глава донского минздрава Татьяна Быковская, передаёт ИА REGNUM.

По словам главы ведомства, умершие имели такие сопутствующие заболевания, как нарушение обмена веществ, сахарный диабет, патологию органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Много пациентов с коронавирусом имели онкопатологию. Кроме того, скончались лица, употреблявшие наркотики, и ВИЧ-инфицированные, уточнила Быковская.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области общее число носителей SARS-CoV-2 достигло 2 тыс. 33 человек. 506 человек выздоровели, 25 — скончались. Состояние 21 пациента оценивается как тяжёлое.

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