Уфа, , 14:58 — REGNUM Заморозки ожидаются на территории Башкирии. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, температура воздуха до минус двух градусов мороза понизится на территории республики ночью 15 мая текущего года.

В связи с этим спасатели рекомендуют жителям обеспечить защиту насаждений (укрыть их), поскольку такое снижение температуры может быть опасным для них.

Читайте ранее в этом сюжете: Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом