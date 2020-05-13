Верона, Италия, , 14:50 — REGNUM Девятый транспортный самолет ВКС России Ил-76 с военными и спецтехникой, помогавшими бороться в Италии с пандемией нового коронавируса, вылетел из аэропорта Вероны на родину. Об этом 13 мая сообщает Минобороны РФ.

«C аэродрома «Виллафранка» … в Российскую Федерацию вылетел девятый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с военнослужащими и специальной техникой сводного отряда Минобороны России», — говорится в сообщении.

Также в нем напоминается, что российские военные специалисты помогали своим коллегам на территории Италии в решении задач по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что чемпионат страны по футболу сезона 2019−2020 годов будет возобновлен, «когда и если» для этого возникнут все необходимые условия.