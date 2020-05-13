Москва, , 14:47 — REGNUM В целях профилактики коронавирусной инфекции выпускные в высших учебных заведений России могут в 2020 году пройти в режиме онлайн. Речь об этом шла сегодня, 13 мая, на совещании президиума Российского союза ректоров. С таким предложением выступил министр образования и науки Валерий Фальков.

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«Минобрнауки России предлагает совместно с Российским союзом ректоров, президентской платформой «Россия — страна возможностей», а также с участием всех университетов провести первый всероссийский студенческий выпускной онлайн», — приводит ТАСС слова главы федерального ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая в Минобрнауки РФ заявляли, что вузы России должны самостоятельным образом принять решение, будут ли они проводить выпускные, учитывая ситуацию с пандемией нового коронавируса.

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Напомним, ранее большинство российских высших учебных заведений в связи с распространением коронавирусной инфекции приняли решение провести летнюю сессию в дистанционном формате.

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