Москва, 13 мая 2020, 14:47 — REGNUM В целях профилактики коронавирусной инфекции выпускные в высших учебных заведений России могут в 2020 году пройти в режиме онлайн. Речь об этом шла сегодня, 13 мая, на совещании президиума Российского союза ректоров. С таким предложением выступил министр образования и науки Валерий Фальков.
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Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая в Минобрнауки РФ заявляли, что вузы России должны самостоятельным образом принять решение, будут ли они проводить выпускные, учитывая ситуацию с пандемией нового коронавируса.
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Напомним, ранее большинство российских высших учебных заведений в связи с распространением коронавирусной инфекции приняли решение провести летнюю сессию в дистанционном формате.
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