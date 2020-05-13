Казань, , 15:00 — REGNUM Член Совета Федерации от Татарии Олег Морозов сообщил на своей странице в Facebook о смерти своего помощника Шамиля Ильясова.

«Всем, кто не верит в смертельную угрозу. Рад за вас, если это не коснулось лично вас, ваших друзей и близких. А вот у меня первая потеря. В Питере умер от коронавируса мой друг и помощник Шамиль Ильясов. Царствие небесное и вечная память!» — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, коронавирус нового типа выявлен у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

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