Санкт-Петербург, , 14:47 — REGNUM Высокая сознательность жителей вкупе с героизмом медиков позволили Петербургу успешно отразить первый удар пандемии коронавируса. Об этом заявил 13 мая губернатор Александр Беглов во время отчета перед Заксобранием, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Ежедневные контакты между петербуржцами сократились почти на три четверти. Мы ценим, с каким терпением петербуржцы — большинство — переживают дискомфорт самоизоляции. Сегодня очевидно, что общими усилиями нам удастся снизить риски на ранних стадиях. Благодаря петербуржцам у нас это получилось, у нас был резерв времени, чтобы создать ту инфраструктуру, которую мы сегодня имеем», — заявил Беглов.

Заметим, ранее именно несознательностью петербуржцев и игнорированием самоизоляции власти объяснили введение с 12 мая обязательного режима ношения масок и перчаток даже на улицах города, а не только в общественных местах.

При этом Беглов сообщил, что в Петербурге по сей день не достает средств индивидуальной защиты, а больницы переполнены, врачей и медсестер не хватает, так как 1,5 тыс. из них подхватили коронавирус при исполнении служебных обязанностей.

Беглов сообщил, что по аналогии с продовольственным фондом Петербурга город будет формировать неснижаемые резервы средств индивидуальной защиты и лекарств.

Так, город вышел на ежедневное производство 200 тыс. медицинских масок и 224 литров антисептика на основе хлора. В месяц производят 125 тыс. комбинезонов, 55 тыс. медицинских халатов и 45 тыс. специальных костюмов.

«Тем не менее этих объемов нам не хватает», — подчеркнул Беглов. Не хватает и оборудования: по словам губернатора, город стоит в очереди на закупку зарубежных ИВЛ и других аппаратов.