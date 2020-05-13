Оттава, , 14:55 — REGNUM Известный певец Брайн Адамс 11 мая написал в своем Instagram, что в пандемии виноваты люди, «поедающие летучих мышей». Читатели увидели расистский подтекст в этих словах.

Опубликовав видеозапись с исполнением хита 1983 года «Cuts Like a Knife», Адамс написал под этим роликом, что сейчас должен был выступать в лондонском Королевском Альберт-Холле, но из-за «поедающих летучих мышей, продающих животных на рынках, создающих вирус ублюдков сейчас завис весь мир, не говоря уже о тысячах людей, которые пострадали или умерли от этого вируса». В заключение певец обматерил тех людей, которых имел в виду, и пожелал им стать веганами.

Его комментарии вызвали немедленную, резко негативную реакцию в Instagram и Twitter. Теперь певец решил принести изменения за свою тираду — извинения, но не оправдания. Адам написал, что приносит извинения всем и каждому, кто обиделся на его сообщение.

«Никаких оправданий, я просто хотел порассуждать о том, что ужасная жестокость к животным на этих влажных рынках является возможным источником вируса, и хотел пропагандировать веганство. Я люблю всех людей, и мои мысли связаны со всеми, кто имеет дело с этой пандемией по всему миру», — отметил он.

Выступление Адамса в Королевском Альберт-Холле перенесено — возможно, на апрель 2021 года.