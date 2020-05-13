Воронеж, , 14:42 — REGNUM Решение о начале летней оздоровительной кампании в Воронежской области будет принято с учетом текущей санитарно-эпидемиологической ситуации. Об этом заявил губернатор Александр Гусев на заседании регионального оперштаба 12 мая, сообщила пресс-служба правительства.

Как сообщил руководитель департамента образования, науки и молодежной политики области Олег Мосолов, вся необходимая нормативно-правовая база для организации летнего отдыха и оздоровления детей на данный момент подготовлена, ведётся подготовка к летнему сезону. По первоначальному плану лагеря готовились принять 77 тыс. детей, однако с учётом ситуации цифры будут меняться.

Как сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Игорь Механтьев, на данный момент 780 юридических лиц подали в ведомство уведомление о готовности работать в летнюю оздоровительную кампанию, но на данный момент выдача санитарно-эпидемиологических заключений на работу детских лагерей временно приостановлена. Также продолжает действовать и запрет на выезд организованных групп детей за пределы области, в том числе, на отдых.

Александр Гусев по итогам докладов подчеркнул, что решение о начале летней оздоровительной кампании будет принято с учетом текущей санитарно-эпидемиологической ситуации.

Как напоминает ИА REGNUM, в Воронежской области с середины марта и до особого распоряжения действует режим повышенной готовности в связи с коронавирусом.