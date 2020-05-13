Канберра, , 14:40 — REGNUM Штрафы на общую сумму в 98 тысяч долларов выписала «Церкви здоровья и исцеления Genesis II» MSS Austrlalia за рекламу средства для отбеливания белья как «чудо-лекарства» от новой коронавирусной инфекции австралийская администрация медицинских товаров. Об этом 13 мая говорится в сообщении на сайте регулятора.

«Администрация медицинских товаров Австралии (TGA) выпустила 12 протоколов о нарушении на общую сумму в 151,2 тысячи (австралийских) долларов (свыше 98 тысяч американских долларов) за незаконное рекламирование «Чудесной минеральной добавки»… и других медикаментов, продаваемых Southern Cross Directories Pty Ltd, торгующей как MMS Australia», — говорится в сообщении.

Кроме этого, в нем подчёркивается, что рекламируемый данной «церковью» препарат «Чудесная минеральная добавка» (MMS) содержит большое количество хлорита натрия — химиката, используемого для отбеливания.

Также указывается, что нет никаких проверенных в клинических условиях и доказанных научным способом данных, что данная добавка может излечивать или смягчать симптомы заболеваний.

При этом отмечается, что применение такого рода препаратов может серьезно повредить здоровью и повлечь за собою диарею, тошноту и обезвоживание организма, а в отдельных случаях — привести к госпитализации.

Помимо этого, власти предупредили жителей Австралии о вреде добавки MMS и предостерегли их от употребления данного химиката.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что свыше 320 человек из числа ортодоксальных верующих было задержано полицией Израиля в ночь с 12 на 13 мая на горе Мерон при попытке прорваться, несмотря на строгий запрет на въезд на гору из-за пандемии коронавируса, к расположенной там могиле раввина Шимона Бар-Йохая.