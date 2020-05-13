Ростов-на-Дону, , 14:39 — REGNUM В Ростовской области объявлено экстренное предупреждение в связи с грядущими заморозками. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 13 мая.

Согласно прогнозу синоптиков, на Дону резко похолодает в ночь на 14 мая. Заморозки до — 2 градусов ожидаются в северных и восточных районах Ростовской области.

ИА REGNUM ранее сообщало, что спасатели предупредили об ухудшении погодных условий на Дону. По информации метеорологов, грозовые ливни с градом будут лить в течение суток 13 мая. При этом ветер усилится до 23 метров в секунду.

Читайте ранее в этом сюжете: На Ростовскую область надвигается буря