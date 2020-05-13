Пермь, , 14:37 — REGNUM В Пермском крае власти держат на контроле паводковую в семи территориях, где произошло подтопление приусадебных участков и жилых домов. Для пострадавших людей развернуты пункты временного размещения, организовано горячее питание, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве территориальной безопасности Прикамья.

По данным ведомства, начинает работать комиссия по оценке ущерба. Предпринимаются все необходимые меры по защите населения.

Как сообщает ГУ МЧС по региону, в текущем 2020 году особенно неблагоприятная гидрологическая обстановка в период прохождения половодья складывается в Гайнском муниципальном округе. Пики половодья на Верхней Каме и реке Весляна близки к рекордно высоким значениям.

Напомним, с 10 мая в Гайнском муниципальном округе действует режим ЧС.

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