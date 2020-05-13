Нур-Султан, , 14:37 — REGNUM В Казахстане призвали присвоить статус социального работника родителю или опекуну, ухаживающему за несовершеннолетними или взрослыми членами семьи с инвалидность. Об этом 13 мая попросил депутат Мажилиса (парламента) Магеррам Магеррамов в обращении на имя премьер-министра.

Депутат отметил, что члены семьи, ухаживающие за инвалидом, не могут рассчитывать на полноценную пенсию, так как не могут устроиться на постоянную работу и делать пенсионные отчисления.

Магеррамов добавил, что такие люди могут рассчитывать лишь на получение минимальной пенсии, которая на сегодняшний день составляет 17 642 тенге ($41,8). Статус социального работника позволит отчислять обязательные пенсионные платежи.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала апреля 2020 года месячный расчетный показатель в Казахстане увеличен на 4,8%. Размер минимальной пенсии вырос на 4,7%.

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