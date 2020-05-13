Москва, , 14:34 — REGNUM Чиновники рассматривают возможность проведения единого государственного экзамена во второй половине июня. Об этом заявил врио главы ведомства Анзор Музаев в ходе совещания президиума Российского союза ректоров.

«Сегодня, видимо, после разговора [ректора МГУ] Виктора Антоновича [Садовничего] и [министра просвещения] Сергея Сергеевича [Кравцова] с [вице-премьером РФ] Татьяной Алексеевной [Голиковой] рассматривается дата проведения экзамена все-таки не в августе, а во второй декаде июня», — сказал Музаев.

По его словам, на данный момент идёт консультация с регионами о готовности провести экзамены в данный срок.

Музаев также подчеркнул, что правительству предложено около шести вариантов проведения ЕГЭ в 2020 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Минпросвещения заявили, что ЕГЭ будет перенесён на более поздний срок.