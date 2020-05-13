Москва, 13 мая 2020, 14:33 — REGNUM Мосгосстройнадзор приступил к проверкам выполнения требований по профилактике распространения коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Стройкомплекса Москвы.
Председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко напомнил, что с 12 мая возобновились работы на строительных объектах столицы.
«Перед застройщиками стоит задача выполнить необходимые требования по профилактике распространения коронавирусной инфекции для безопасности работающих», — сказал он.
По его словам, специалисты Мосгосстройнадзора готовы оказать методологическую и иную помощь строительным организациям для возобновления работ с учётом обеспечения санитарных требований.
Особое внимание будет уделено состоянию здоровья работников организаций и обеспечению их средствами защиты.
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