Москва, , 14:33 — REGNUM Мосгосстройнадзор приступил к проверкам выполнения требований по профилактике распространения коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко напомнил, что с 12 мая возобновились работы на строительных объектах столицы.

«Перед застройщиками стоит задача выполнить необходимые требования по профилактике распространения коронавирусной инфекции для безопасности работающих», — сказал он.

По его словам, специалисты Мосгосстройнадзора готовы оказать методологическую и иную помощь строительным организациям для возобновления работ с учётом обеспечения санитарных требований.

Особое внимание будет уделено состоянию здоровья работников организаций и обеспечению их средствами защиты.

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