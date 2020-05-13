Париж, , 14:36 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что правительство страны не намерено смягчать пограничный контроль на границе с Германией. Об этом 13 мая сообщает Reuters.

Заявление последовало после того, как в Германии приняли решение о смягчении запретительных мер по пересечению границы, в том числе и с Францией.

Кастанер, в комментарии агентству отметил, что послабления возможны лишь с 15 июня. Тем не менее некоторые граждане, вынужденные пересекать границу в связи с работой, получат такое право.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, распространившаяся на всю планету, вынудила многие правительства мира вводить ограничительные меры, как внутри государства, так и за его пределами.

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