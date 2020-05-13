Пенза, , 14:49 — REGNUM Пензенский областной суд оставил без изменения приговор Ленинского районного суда Пензы от 30 декабря 2019 года в отношении бывшего руководителя АО «Научно-исследовательского института физических измерений» (НИИФИ), который был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

Не позднее февраля 2017 года экс-директор при проведении открытого конкурса на заключение государственного контракта на выполнение опытно-конструкторской работы решил получить в распоряжение возглавляемого им предприятия дополнительные денежные средства путем завышения цены контракта. В июне 2017 года НИИФИ одержал победу в открытом конкурсе. Руководитель предприятия необоснованно завладел и освоил более 25 млн рублей, причинив материальный ущерб заказчику работ — Госкорпорации «Роскосмос». Часть средств им было использовано на повышенную зарплату себе. Свою вину экс-директор не признал, сообщает пресс-служба Пензенского областного суда.

В отношении мужчины назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Вся сумма ущерба с осужденного взыскана. Приговор вступил в силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в отношении бывшего руководителя новосибирского НИИ туберкулеза Минздрава РФ Владимира К. возбуждено уголовное дело.

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