Дубай, ОАЭ, , 14:22 — REGNUM Самое высокое здание в мире — небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае — стал интерактивной копилкой благотворительного проекта по сбору денег для покупки еды иностранным рабочим, которые остались без заработка из-за пандемии коронавируса. Об этом 13 мая сообщает 9 телеканал Израиля.

По данным источника, каждый желающий поучаствовать в благотворительной акции может заплатить около трех долларов и купить огонек, бегущий по фасаду небоскрёба огонек.

Также указывается, что все собранные средства идут в пользу тех, кто остался из-за кризиса, связанного с пандемией нового коронавируса, без средств к существованию.

При этом отмечается, что пандемия очень жёстко ударила по экономике королевства и в итоге десятки тысяч людей в стране оказались в тяжелом положении.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительство Италии согласовало решение о временной «легализации» мигрантов, находящихся в стране незаконно.