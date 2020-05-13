Цхинвал, , 14:19 — REGNUM Гуманитарную помощь из Москвы получило реанимационное отделение югоосетинского многопрофильного медицинского центра в Цхинвале от мецената Георгия Парастаева. Об этом сообщает агентство «Рес».

"К нам поступила большая гуманитарная помощь — расходные материалы для ИВЛ, фильтры, контуры, которых у нас было в ограниченном количестве», — рассказал журналистам главный анестезиолог-реаниматолог центра Александр Плиев.

Он также рассказал, что предыдущей партии гуманитарной помощи с расходными материалами от Парастаева медучреждению хватило на несколько лет.

Напомним, в Южной Осетии не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом до начала мая. COVID-19 стали выявлять у возвращающихся из-за границы граждан. На 13 мая в республике зарегистрировано 25 заразившихся коронавирусной инфекцией.

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