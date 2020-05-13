Вашингтон, , 14:14 — REGNUM Американская компания Facebook намерена выплатить $52 млн в качестве компенсации действующим и бывшим модераторам, у которых было диагностировано посттравматическое стрессовое расстройство. Об этом сообщает The Verge.

Отмечается, что компенсацию могут получить от пяти до шести тысяч модераторов. Сумма компенсации будет зависеть от их диагноза. Так, у кого диагностировано психическое заболевание, могут претендовать на $1,5 тыс.

Тем же, у кого диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство и депрессия, будут иметь право на выплату до $6 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Facebook объявили о введение дополнительного комплекса мер для публикаций, способных спровоцировать суицид.

В частности, в социальных сетях Facebook и Instagram (принадлежит Facebook) ужесточён контроль за публикациями фотографий с ранами, нанесёнными самим себе пользователями.