Цхинвал, , 14:16 — REGNUM Два новых случая заражения коронавирусом выявлены в Южной Осетии 13 мая. Об этом агентству «Рес» рассказала заместитель главы комитета Югосетпотребнадзора Анна Гаглоева.

«Коронавирус лабораторно подтвердился у студента российского военного вуза и гражданки республики, прибывшей по линии МИД», — сообщила Гаглоева.

Она подчеркнула, что в обоих случаях заразившиеся после прибытия в республику были помещены на карантин. Всего в Южной Осетии теперь выявлено 25 заразившихся коронавирусом.

Напомним, в Южной Осетии не было выявлено случаев заражения коронавирусом до начала мая. Границы страны были закрыты, всех въезжающих помещали на карантин и проверяли за заболевание COVID-19.

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