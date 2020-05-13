Магас, , 14:11 — REGNUM В Ингушетии продолжает расти число летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусом. По данным регионального оперативного штаба на 13 мая, за прошедшие сутки умерли от COVID-19 еще два пациента.

Таким образом, число скончавшихся составило 35 человек. Умершие за прошедшие сутки — 78-летний мужчина и 76-летняя женщина, пишет РИА Новости.

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией, начиная с 30 марта, также выросло, достигнув 1333 человек (+43 за сутки). При этом за все время было сделано 6283 исследования на наличие новой инфекции.

В больницах находятся 582 человека, дома — под контролем медиков проходят лечение 1312 пациентов. За все время выздоровели 334 человека (+13 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, Ингушетия находится в пятерке анти-лидеров среди субъектов РФ, где отмечено самое большое число скончавшихся от COVID-19 граждан.