Абакан, , 13:58 — REGNUM У депутата Верховного совета (парламента) Хакасии выявили коронавирус. Об этом 13 мая сообщили местные массмедиа.

Уточняется, что парламентарий получил положительный результат теста на коронавирус 12 мая, передаёт «Хакасия-информ».

В пресс-службе Верховного совета Хакасии корреспондент ИА REGNUM эту информацию не прокомментировали.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 мая в Хакасии коронавирус выявлен у 524 человек.

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