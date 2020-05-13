Дублин, , 14:03 — REGNUM В Ирландии за сутки не выявили ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом 13 мая сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране составляет 23 242 человек.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 1 488 человек. За сутки никто не скончался.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 4 млн 266 тыс. человек.

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