Калининград, , 13:58 — REGNUM В Калининградской области не используются аппараты ИВЛ «АВЕНТА-М», обращение которых приостановил Росздравнадзор. Об этом сегодня, 13 мая, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов ИВЛ «АВЕНТА-М», произведенных с 1 апреля 2020 года. Решение приняли после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

ИА REGNUM напоминает, что аппараты ИВЛ данного производителя ипользовались для оказания медпомощи пациентам в больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве и Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где 9 и 12 мая произошли пожары с трагическим исходом.