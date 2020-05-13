Пенза, , 15:15 — REGNUM Прокуратурой Ленинского района в Пензе в марте текущего года проведена проверка в управлении образования, в ходе которой удалось выявить факты предоставленной недостоверной информации о доходах и имуществе за 2018 год руководителями муниципальных учреждений и служащих. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

В справках 12-ти служащих прокуратура не обнаружила полученные доходы, также отсутствовала информация о транспортных средствах и недвижимости.

В связи с выявленными нарушениями прокурор Ленинского района внес представление начальнику управления образования Пензы. 12 лиц, среди них девять руководителей учреждений и трое муниципальных служащих, привлечены к дисциплинарной ответственности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области органами прокуратуры были выявлены нарушения в деятельности 22 аптек.

Читайте также: Пензенская прокуратура выявила массу нарушений в аптеках