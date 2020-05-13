Грозный, , 13:52 — REGNUM В Чечне 12 мая скончался еще один медицинский работник — Рамзан Айдамиров, работавший заместителем главного врача Республиканской станции скорой медицинской помощи. Сообщение об этом и соболезнование коллег умершего опубликовано на официальной странице минздрава региона в Instagram.

«Это был один из самых ярких и ценных членов нашего коллектива. Рамзан Авалуевич умел спокойно, конструктивно и эффективно решать самые сложные задачи и добиваться максимальных результатов», — говорится в сообщении.

По данным РИА Новости, Рамазан Айдамиров скончался в больнице, он был в числе заразившихся коронавирусом. Врачу было всего 37 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, вчера, 12 мая, в Чечне скончалась еще одна медработник — 35-летняя врач заразившаяся от пациентов, у которых был диагностирован COVID-19. О её гибели сообщил спикер парламента Чечни Магомед Даудов.

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По данным федерального оперативного штаба на 12 мая в Чечне зафиксирован 441 человек с подтвержденными тестами на коронавирус. За сутки их число возросло на 28 человек. Число выздоровевших также увеличилось, достигнув 474 человек. Умерли от COVID-19 девять человек.