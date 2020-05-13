Москва, , 13:50 — REGNUM 50 млн публикаций с ложной информацией о коронавирусе удалила администрация Facebook по итогам апреля 2020 года, сообщает 13 мая сетевое издание «Агентство кибербезопасности».

Издание отмечает, что в социальной сети встречаются многочисленные советы пить отбеливатель. Это якобы помогает избавиться от коронавируса. «На самом деле от этого можно умереть», — предупредили доверчивых пользователей в «Агентстве кибербезопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, первое уголовное дело о распространении ложной информации о коронавирусе возбудили 3 апреля в Санкт-Петербурге. Злоумышленник распространил через социальную сеть «Вконтакте» ложную информацию о заражении вирусом в одной из поликлиник.

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