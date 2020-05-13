История вопроса

Чем публичнее человек, тем более открытой для публики становится его жизнь и деятельность, причем как с его подачи, так и без его ведома. Деятели культуры и звёзды шоу-бизнеса порой и сами провоцируют скандалы, чтобы попасть в топ СМИ, заставить говорить о себе. Есть даже выражение, что "не бывает хорошей или плохой славы, бывает только слава".



В конце августа 2019 года в открытый доступ попало видео, на котором поп-артист Филипп Киркоров устраивает скандал на музыкальном конкурсе «Новая волна».



А в 2017 году на страницах СМИ стал часто упоминаться соучредитель Miramax Films, экс-совладелец The Weinstein Company Харви Вайнштейна. Против американского продюссера восстал чуть ли не весь Голливуд из-за секс-скандала вокруг него. 13 женщин заявили о сексуальных домогательствах от Вайнштейна.

