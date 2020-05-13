Москва, 13 мая 2020, 13:50 — REGNUM Таганский суд Москвы 16 мая рассмотрит иск поэтессы Анастасии Рыбачук к продюсеру Виктору Дробышу из-за нарушения авторских прав, следует из официальной картотеки дел суда.
Заседание состоится 16 мая в 14.00. Исковые требования составляют 1,5 млн рублей.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что речь идет о песне «Старая» актрисы и певицы Анастасии Самбурской. За запись композиции отвечал продюсерский центр Дробыша. Текст песни, по опубликованным данным, совпадает с текстом стихотворения «Мечта», размещённом на сайте Рыбачук.