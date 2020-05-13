Архангельск, , 13:49 — REGNUM Пациентам Архангельской областной клинической больницы пришлось есть кашу из одноразовых пластиковых стаканов — из-за наплыва «коронавирусных» больных в учреждении образовался дефицит посуды.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительстве Архангельской области, в больнице проведено служебное расследование после анонимной жалобы на недоброкачественные продукты и подачу каши в одноразовых пластиковых стаканах.

Как сообщил министр здравоохранения Архангельской области Антон Карпунов, питание в Архангельской областной клинической больнице организовано по принципу аутсорсинга, предоставляется ООО «Трест столовых». Поставщик признал ситуацию с нехваткой посуды, объяснив возникшую проблему резким увеличением числа пациентов.

«Проверка показала, что аутсорсеру не хватило одноразовых тарелок во время завтрака для четверых пациентов из 60, уже к обеду проблема с поставщиком была решена. Факт недоброкачественных продуктов в больнице не подтвердился. В соответствии с нормативами, в учреждении организован контроль качества готовой пищи, который производится бракеражной комиссией в составе дежурного врача и врача-диетолога, пробы фиксируются в журнале контроля за качеством готовых блюд», — пояснил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области за сутки коронавирус SARS-CoV-2 подтвердился еще у 41 человека. Общее число зараженных в области с начала пандемии выросло до 554, из них 211 выздоровели. Пять пациентов скончались.