Рим, , 13:49 — REGNUM Максимальный штраф за нарушение мер по ограничению передвижения, введённых из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, единогласным решением снизили депутаты палаты парламента Италии. Об этом 13 мая сообщает сайт итальянского парламента.

Теперь максимальный штраф за данный вид нарушения составляет одну тысячу евро против трех тысяч евро, как это было до сегодняшнего решения итальянского парламента. Новая поправка устанавливает размер штрафа от 400 до 1 000 евро.

При этом предыдущий максимальный размер штрафа был установлен премьер-министром Италии Джузеппе Конте в конце марта текущего года.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, с 4 мая на территории Италии ввиду снижения количества новых случаев инфицирования коронавирусом смягчены меры ограничений и теперь жители страны могут посещать в своем регионе родственников, участвовать в немногочисленных церемониях похорон и проводить отдых в парках.