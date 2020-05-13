Санкт-Петербург, , 13:49 — REGNUM Закрытое более чем на месяц федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена» постепенно возвращается к привычному ритму жизни. Всех запертых из-за коронавируса пациентов НИИ выписали. Об этом 13 мая телеканалу «78» рассказал директор учреждения Рашид Тихилов.

Во вторник, 13 мая НИИ им. Вредена покинул последний пациент. Всего в институте чуть больше месяца находились 474 пациента 239 сотрудников.

«В ближайшее время в здании пройдёт заключительная дезинфекция, после чего Роспотребнадзор должен выдать предписание о возможности возобновления работы», — заявил директор НИИ Рашид Тихилов.

Ранее ИА REGNUM рассказывало, что 8 апреля Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена закрылся на карантин.

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По предварительной информации, инфекцию в институт мог занести один из сотрудников, которые после поездки в Турцию не самоизолировался.

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