Белгород, , 13:50 — REGNUM Общее количество выявленных носителей коронавируса в Белгороде вышло на отметку в 200 человек. Всего в области за сутки подтвердили 90 положительных тестов, сообщили 13 мая в региональном оперативном штабе.

За сутки в областном центре коронавирус выявили у 20 человек, на втором месте Старый Оскол — 13 случаев. Всего в регионе подтверждено 942 положительных теста, на амбулаторном лечении находятся 452 человека, в инфекционных стационарах — 256 пациентов, из которых восемь подключены к аппаратам ИВЛ.

Выздоровели 226 белгородцев. С коронавирусом госпитализировано шесть граждан, зарегистрированных в других регионах РФ.